Chi è la persona con il QI più alto al mondo nel 2023?

Il quoziente intellettivo (ovvero QI) non sempre indica l'intelligenza di un individuo, ma piuttosto le capacità di risoluzione di enigmi, memoria e altro. La media per la popolazione è di circa 100, mentre al di sotto di 85 è visto come un punteggio scarso, 130 e oltre viene visto come un punteggio "geniale".

Il QI non è un'unità di misura e diversi studi hanno sostenuto che spesso un soggetto con un QI di 100 è più intelligente rispetto a uno di 130. È anche vero, però, che punteggi alti sono stati riscontrati in individui molto intelligenti.

Teoricamente, non c'è limite, ma un punteggio di 200 è spesso visto come quello massimo teorico... nonostante alcune persone abbiano superato quel numero. Attualmente è Terence Tao, matematico cino-americano, ad avere il punteggio QI più alto al mondo tra 225 e 230.

Il titolo però è attualmente posseduto da Marilyn Vos Savant, che secondo il Guinness World Records era 228, assegnato tra le edizioni 1986-1989 fino a quando la categoria non venne eliminata nel 1990, con punteggi QI ritenuti troppo inaffidabili per essere documentati.

Per molte grandi menti, il test del quoziente intellettivo semplicemente non esisteva durante la loro epoca, ma si crede che sia stata William James Sidis la persona con il QI più alto di sempre, da 250 a 300, ma purtroppo la sua è una storia triste.