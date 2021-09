Mentre si continua a discutere del possibile addio del Canone Rai dalla bolletta elettrica, continuiamo ad approfondire l'argomento di cui abbiamo a più riprese discusso su queste pagine e che costa alle famiglie 90 Euro all'anno.

Quest'oggi, collegandoci al settore tech, rispondiamo alla domanda che in molti si saranno posti: "chi possiede un computer deve pagare il canone Rai?".

La risposta più generica è "no", ma dato che il pagamento è disciplinato da un'apposita legge dello Stato, è bene scendere nei dettagli per capirne le eccezioni.

Il canone Rai altro non è che una tassa di possesso per gli apparecchi "atti o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo". Di per se, un PC non può ricevere tale segnale quindi, come osservato dalla rivista specializzata Taxfix nella guida al 730, non è necessario pagarlo.

La situazione cambia radicalmente se al computer si agganciano chiavette USB, schede o decoder in grado di effettuare la sintonizzazione radio/TV: in questo caso il PC rientra nella norma e per questo deve essere pagato il canone. Lo stesso vale anche per i monitor per computer senza sintonizzatori televisivi: da soli non obbligano i contribuenti a pagare il canone Rai.

Per tutte le informazioni su come non pagare il Canone Rai se non si ha il TV, vi rimandiamo al nostro approfondimento.