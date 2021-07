Chi potrà richiedere il Bonus TV da 100 Euro? Nuove informazioni

Continuiamo a parlare del Bonus TV da 100 Euro che dovrebbe diventare attivo prossimamente. Dopo aver spiegato da quando sarà disponibile il nuovo incentivo per i tv, arrivano nuove informazioni sul chi potrà richiederlo.

A diffonderle sempre Il Sole 24 Ore, secondo cui il nuovo bonus TV avrà un importo massimo di 100 Euro e si tradurrà in uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo TV. Non sono previsti limite di ISEE, a differenza di quanto avvenuto con quello precedente, mentre chiaramente la richiesta potrà essere effettuata una volta per ogni codice fiscale. Requisito fondamentale è di essere in regola con il pagamento del Canone Rai che come noto avviene tramite bolletta dell'energia elettrica.

E' richiesta però la rottamazione di un TV o decoder acquistato prima del 22 Dicembre 2018, ma l'aspetto interessante è che questo nuovo incentivo sarà cumulabile col bonus tv da 50 Euro.

Secondo quanto riferito dal quotidiano economico "il decreto Sviluppo economico-Economia prevede esplicitamente che il bonus sia cumulabile con quello previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019 per l’acquisto di un televisore o di un decoder in linea con i nuovi standard televisivi (l’importo è però ridotto a 30 euro o al minore valore pari al prezzo di vendita se inferiore)".