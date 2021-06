Chi potrà richiedere il Green Pass Covid? I requisiti della Certificazione Verde

È stato lanciato ieri il Green Pass Covid che sarà attivo a partire dal prossimo 1 Luglio, e dopo aver snocciolato nella prima notizia le caratteristiche generali della certificazione, ora iniziamo ad entrare nello specifico approfondendo tutti gli aspetti.

Non possiamo non partire dai requisiti necessari per poter richiedere la Certificazione Verde.

Il Governo Italiano ha ripreso pari pari le linee guida dell'Unione Europea, ma ci sono degli aspetti interessanti da analizzare. Innanzitutto, nel portale dedicato al Green Pass viene evidenziato come questo verrà certificato in automatico e sarà gratuito in alcuni casi:

Dopo aver effettuato la prima dose da 15 giorni

Dopo aver effettuato il vaccino monodose da 15 giorni

Dopo aver completato l'intero ciclo vaccinale (due dosi per AstraZeneca, Pfizer e Moderna, una dose per Johnson&Johnson)

Dopo essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

Dopo essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti

Sostanzialmente quindi la novità è rappresentata dal fatto che anche dopo 15 giorni a seguito della somministrazione della prima dose di un vaccino si potrà ottenere la Certificazione. In precedenza si era parlato solo del completamento del ciclo vaccinale, ma evidentemente alla fine l'Unione Europea ha preferito allargare le maglie anche alla luce dei dati riguardo la protezione dopo una dose.