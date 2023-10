Chi è il predatore più spaventoso della savana? Non è il leone e non indovinerai mai

In una nuova ricerca che è stata pubblicata su Current Biology, un team di ricercatori giunge ad un risultato che dovrebbe far riflettere tutti quanti noi. Appurato che il leone non è l’animale più spaventoso della savana, chi detiene ora questo primato?

Dopo aver approfondito l’avvistamento di un leone che si pensava fosse estinto, questa volta lo studio in questione pone sotto la luce dei riflettori il ruolo del più spaventoso predatore della savana, non senza alcune sorprese.

Con un campione di oltre 10.000 registrazioni di diversi animali selvatici come elefanti, leopardi, giraffe, iene, zebre e rinoceronti, i risultati dimostrano chiaramente che il 95% delle specie osservate si è mostrata decisamente più preoccupata e spaventata di un animale completamente diverso dal leone. Avete capito chi è il vincitore? Bravissimi: l’essere umano.

L'ecologa Liana Zanette della Western University in Canada insieme al suo team di ricerca, ha riprodotto una serie di vocalizzazioni agli animali nei pressi delle pozze d'acqua situate all’interno del Greater Kruger National Park in Sud Africa, registrando ed analizzando le reazioni.

Naturalmente, ai suoni di leoni e altri predatori sono stati affiancati suoni delle conversazioni umane nelle lingue locali oltre che in inglese e afrikaans. Come se non bastasse, sono stati utilizzati anche i suoni percepibili durante la fase di caccia vera e propria, con spari e cani che abbaiano.

"La paura degli esseri umani è radicata e pervasiva. C'è questa idea che gli animali si abitueranno agli umani se non vengono cacciati. Ma abbiamo dimostrato che questo non è non è così", afferma il biologo Michael Clinchy sempre della Western University.

Dai risultati si evince palesemente come tutte le specie osservate avevano il doppio delle probabilità di abbandonare le pozze d'acqua quando sentivano gli esseri umani parlare, rispetto ai leoni o addirittura ai suoni della caccia.

"È stato proprio l'ascolto delle vocalizzazioni umane a ispirare la paura più grande. Suggerendo che la fauna selvatica riconosce gli esseri umani come il vero pericolo, mentre i disturbi correlati, come l'abbaiare dei cani, sono semplicemente fattori minori", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

A questo punto però, pur non dovendo riportare in vita la tigre della Tasmania, gli ambientalisti potrebbero utilizzare questo studio per tutelare le specie in pericolo. Si potrebbero ad esempio riprodurre le conversazioni umane nei pressi di aree (tristemente) celebri per il bracconaggio, al fine di far fuggire gli animali.