Chi può presentare la domanda di esenzione dal canone Rai entro il 30 Giugno 2022?

Nella giornata di ieri vi abbiamo spiegato se dovete pagare il Canone Rai senza TV, torniamo a parlare della tassa sul possesso di apparecchi audiovisivi perchè Giugno è un mese fondamentale.

Il 30 Giugno 2022 (ed in generale di ogni anno) scade il termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva (qui trovate il link per scaricare il modulo dal sito dell'Agenzia delle Entrate) e quindi ottenere uno sconto del 50% sui 90 Euro totali (quindi evitando di pagare i 45 Euro rimanenti), a patto di soddisfare uno o tutti i seguenti requisiti:

Età superiore a 75 anni con reddito annuo e del coniuge non superiore ad 8mila Euro all'anno;

con reddito annuo e del coniuge non superiore ad 8mila Euro all'anno; Mancato possesso di apparecchi TV nella propria abitazione;

nella propria abitazione; Essere diplomatici o militari stranieri.

Dopo aver compilato il modulo in questione in tutte le sue parti, si deve procedere con l'invio tramite l'applicazione web del sito web dell'Agenzia delle Entrate (a cui si accede con SPID) o attraverso raccomandata senza busta indirizzata a: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone Rai, casella postale 22 - 10121 Torino. Se scegliete quest'ultimo metodo dovete allegare anche una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e riconosciuto (passaporto, patente di guida o carta d'identità elettronica).