Chi è il proprietario della Luna? Ecco la risposta

Ad oggi non esiste una legge dettagliata che si occupi della faccenda. Ne esiste tuttavia un'altra, derivante dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico, entrato in vigore nel 1967, che tenta quantomeno di delineare dei "confini".

In esso troviamo esplicitata una questione: la Luna non può essere rivendicata da alcun governo; e i privati? Beh dei privati il Trattato non ne tiene conto, considerando anche il contesto storico da cui proviene non è neanche troppo difficile immaginarne il motivo.

Se due parti vogliono stabilire le proprie basi nello stesso punto? In che modo è possibile trovare una soluzione? Considerando anche le risorse naturali della Luna, chi potrebbe rivendicare la proprietà delle risorse estratte dal terreno lunare? In questo momento, non esiste alcuna risposta.

La Luna (che sta arrugginendo) ha inoltre una certa quantità di acqua lunare, essenziale per il lavoro dei geologi planetari, quali studiano la composizione, la formazione, l'evoluzione dei corpi celesti. Se qualcuno decidesse di estrarla, produrla, potrebbe causare qualche problema.

"L'acqua lunare richiede un grande studio" ha detto la dottoressa Julie Stopar del Lunar and Planetary Institute. "Scienza e industria possono collaborare per studiare l'acqua sulla Luna, certo, ma avrebbero obiettivi diversi. L'industria potrebbe cercare di produrre grandi quantità di acqua ghiacciata, o persino estrarla dal terreno."

Preoccupazioni legittime quelle della dottoressa Julie Stopar, che come tutti noi spera che questo genere di cose possano essere chiarite dettagliatamente da una qualche istituzione mondiale, in modo da non creare problemi nel nostro futuro prossimo.