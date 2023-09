Chi è il proprietario delle opere generate da IA? La discussione USA

La discussione sull'IA e sul diritto d'autore si declina su due filoni ben distinti. Il primo è quello dell'utilizzo dei dati pubblici per il training dei Large Language Model di aziende come OpenAI e Google. Il secondo, invece, è quello del diritto d'autore delle opere generate dall'IA. Ma chi è esattamente il proprietario di queste ultime?

Generalmente, per risolvere interrogativi come questo ci si rivolge alle istituzioni e ai tribunali, ma a questo giro sembra che neanche questi ultimi abbiano una soluzione a portata di mano. Come spiegano fonti del calibro di Engadget e Ars Technica, infatti, lo U.S. Copyright Office (USCO) ha semplicemente chiesto ai cittadini degli Stati Uniti di dire la loro, facendo sentire la propria voce prima che l'istituzione prenda una decisione definitiva.

Nei prossimi mesi, lo USCO sarà chiamato a decidere se l'arte generata dall'IA potrà essere protetta da copyright o meno, e le conseguenze di una scelta simile potrebbero essere enormi. A seconda della decisione dello USCO, infatti, è possibile che tutti i contenuti generati dall'IA (sia scritti che sotto forma di video o di immagini) vengano etichettati come copyright-free, oppure, al contrario, vengano sottoposti alla stringente normativa del diritto d'autore, con tanto di reato di infrazione del copyright per chi utilizza opere generate dall'IA senza il permesso di chi le possiede.

A fine agosto, in realtà, un tribunale americano era già intervenuto sulla questione, spiegando che le opere generate dall'IA non sono protette dal diritto d'autore, perché esse mancano dell'"autorialità" degli altri lavori provenienti dall'ingegno e dalla creatività umana. La sentenza, che ha creato un importante precedente, potrebbe però essere ribaltata da una decisione dello USCO in favore della preservazione del diritto d'autore anche sulle opere create dall'IA generativa.

In particolare, il nodo principale che l'USCO dovrà sciogliere è proprio quello del livello di autorialità richiesto perché un'opera possa dirsi "d'autore": in una nota dell'istituzione, infatti, possiamo leggere che "la questione cruciale sembra essere se le opere generate dall'IA si possano considerare provenienti da un autore umano, con il computer che diventa un semplice strumento, o se gli elementi tradizionali che forniscono autorialità ad un'opera letteraria, musicale o artistica vengano effettivamente ideati e realizzati da una macchina e non da un essere umano".