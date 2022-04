Da 'chi è Putin?' a 'smontami l'Albero di Natale': le domande degli italiani ad Alexa

Amazon, in occasione della Giornata Mondiale della Voce, ha diffuso la lista delle domande che gli italiani hanno posto ad Alexa nei primi mesi del 2022. Gli argomenti spaziano dall’attualità alla storia, passando ovviamente per l’intrattenimento.

Tra le domande a stampo storico, gli italiani hanno chiesto ad Alexa quando è stata distrutta Pompei, oltre che ovviamente “quanti anni ha la regina Elisabetta?”. Tra i trend topic più discussi, invece, figura il superclassico “chi ha vinto Sanremo?”, ma anche l’età di VIP come Gianni Morandi, Blanco ed Ornella Muti, tutti e tre protagonisti dell’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana.

C’è però spazio anche per la politica: gli italiani hanno chiesto “quanti anni ha Mattarella?”, probabilmente a ridosso della ri-elezione a Presidente della Repubblica.

Negli ultimi giorni però sono cresciute anche le domande su cosa sta succedendo in Ucraina, ma anche su “chi è Putin” e cosa ne pensa Alexa della guerra in Ucraina. Tra le domande più curiose, però, c’è “Alexa, smonta l’albero di Natale” che è stata posta ad inizio anno ma a cui ovviamente Alexa non ha saputo rispondere.

Amazon ha approfittato dell’occasione per fare il punto su ciò che sono le novità introdotte per migliorare Alexa: l’assistente ha imparato a parlare la nostra lingua rispettando il ritmo, punteggiatura ed anche imparando a riconoscere accenti e dialetti delle varie regioni.

‘’Alexa è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando giorno dopo giorno un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Lo dimostrano le interazioni, oltre 5 miliardi nel 2021 in Italia, e il numero di utenti attivi, cresciuto dell’80% anno su anno. I clienti si affidano ad Alexa per rispondere ad alcune loro curiosità, ma anche per tenersi sempre aggiornati su ciò che accade in tema di attualità. Sanremo, la rielezione del Presidente Mattarella, quanto sta accadendo in Ucraina, sono sicuramente tra le più ricorrenti nell’ultimo periodo. I clienti italiani stanno infatti anche già pensando alle prossime vacanze e si confermano un popolo di tifosi quando si tratta di fede calcistica.’’, afferma Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.