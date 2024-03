Solo chi ha un QI superiore a 100 riesce a risolvere questo test d'intelligenza

In un'epoca dove la rete diventa palcoscenico di innumerevoli sfide, ecco emergere dal mondo virtuale un enigma matematico che sembra far deragliare le menti più aguzze e fervide di passione per i numeri.

Qui potrete osservare l'immagine. Diffusosi come un fuoco di paglia attraverso le piattaforme social, questo rompicapo si distingue per la sua peculiare deviazione dai sentieri battuti della matematica tradizionale, sfidando la logica convenzionale e invitando a un'immersione profonda nelle acque torbide dell'ingegno e dell'astuzia.

Centinaia di migliaia di volte condiviso, ha suscitato dibattiti accesi e per molti la soluzione rimane un miraggio danzante all'orizzonte, alimentando conversazioni e stimolando l'intelletto. La sfida posta è semplice nella sua formulazione ma intricata nel suo svolgimento: una serie di equazioni che a prima vista sembrano sfidare il buonsenso matematico, ma che nascondono un ordine sottile, un modello celato nell'apparente caos.

L'invito è a calarsi nell'arena, armati di pazienza e acume, per districare il filo di Arianna di questa moderna Tessaglia numerica. Se pensi di avere quel lampo di genialità, questo enigma è il tuo palcoscenico. Un piccolo suggerimento: la risposta che cercate non è 23.

Non andate oltre se non volete la soluzione.

In ciascuna delle equazioni proposte, i numeri a sinistra dell'uguale non si sommano nel modo abituale. Piuttosto, il risultato che appare a destra dell'uguale è frutto di una sequenza di operazioni che trasformano i numeri originali seguendo uno schema specifico e non immediatamente evidente. Il pattern si basa su tre diverse operazioni matematiche: la moltiplicazione, la somma e la sottrazione, applicate in un ordine preciso per generare un numero composto che a prima vista sembra privo di senso.

Analizziamo il meccanismo con un esempio:

Moltiplicazione (prima coppia di cifre): Prendendo i numeri a sinistra dell'uguale, li moltiplichiamo tra loro. Questo risultato diventa la prima parte (le prime due cifre) del numero finale.

Somma (seconda coppia di cifre): Successivamente, sommiamo gli stessi numeri. Questo risultato costituisce la seconda parte (le due cifre successive) del numero finale.

Sottrazione (ultima cifra): Infine, sottraiamo il minore dal maggiore tra i due numeri. Questo risultato diventa l'ultima cifra del numero finale.

Quindi:

Primo gruppo di cifre = a × b

Secondo gruppo = a + b

Terzo gruppo = a - b

Applicando questo schema a tutte le equazioni proposte, si svela un modello coerente che permette di risolvere l'enigma.

Il numero che state cercando è 602,317.

Altre sfide? Il 50% degli utenti che fanno questo quiz sbaglia, mentre questo è ancor più difficile.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.