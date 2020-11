Chi ha raggiunto per prima il milione di visualizzazioni su YouTube?

Tutti guardano Youtube, ma quale video raggiunse per prima il milione di visualizzazioni? Una domanda che potrebbe sembrare ovvia a molti di voi, soprattutto i pionieri del tubo quando uscì per la prima volta nell'ormai lontanissimo 2005. Tuttavia, c'è anche da considera che ai tempi non tutti avevano la connessione a internet.

Il primo video a raggiungere il milione di visualizzazioni su YouTube, infatti, fu una pubblicità della Nike che aveva per protagonista il campione brasiliano Ronaldinho. La pubblicità, infatti, è dello stesso anno dell'uscità della piattaforma, ormai appartenente a Google, ed era stata realizzata per il lancio del modello di scarpe Air Tiempo.



Google, infatti, ha acquistato il sito nel novembre 2006 per la bellezza di 1.65 miliardi di dollari; YouTube, ai giorni d'oggi, opera come una delle consociate di Google. A febbraio 2017, c'erano più di 400 ore di contenuti caricati su YouTube ogni minuto e un miliardo di ore di contenuti guardati su YouTube ogni giorno.



A partire da maggio 2019, più di 500 ore di contenuti video venivano caricate su YouTube ogni minuto, mentre a partire da ottobre 2020, YouTube è il secondo sito web più popolare al mondo, dietro Google. Sulla base delle entrate pubblicitarie trimestrali riportate, si stima che YouTube abbia un fatturato annuo di 15 miliardi di dollari.



Ecco il video della pubblicità di Ronaldinho.