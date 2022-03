Chi ha il record di spettatori su Twitch in Italia? La risposta aggiornata al 2022

La piattaforma di livestreaming Twitch, di proprietà di Amazon, ha ottenuto un'ottima popolarità anche in Italia nel corso degli ultimi anni, tanto che si è venuta a creare una community particolarmente affiatata attorno al noto portale viola. In questo contesto, non sono in pochi a chiedersi chi ha il record di spettatori su Twitch in Italia.

Ebbene, per il momento (dunque a inizio marzo 2022) il numero più alto di utenti collegati in simultanea durante una diretta streaming appartiene allo streamer ZanoXVII. Infatti, stando ai dati ufficiali di Twitch legati al 2021, durante la live legata al lancio del videogioco FIFA 21 il canale di quest'ultimo ha fatto registrare ben 159.171 spettatori. Tra l'altro, ZanoXVII ha ottenuto un picco di utenti simile a gennaio 2022, ma senza infrangere il precedente record (stando a dati provenienti in questo caso da tool esterni a Twitch).

In ogni caso, è interessante notare quanto i numeri legati al nostro Paese riescano tranquillamente a "impensierire" quelli relativi a ben noti canali esteri, dimostrando quanto l'Italia possa rappresentare un mercato intrigante per la piattaforma di proprietà di Amazon. Per intenderci, basandosi su dati provenienti da fonti esterne a Twitch, a gennaio 2022 solo 21 canali a livello globale hanno fatto registrare un picco di spettatori superiore a quello di ZanoXVII (prendendo in considerazione il picco fatto segnare da quest'ultimo nel primo mese dell'anno e gli altri relativi allo stesso periodo di tempo).

Per il resto, Twitch è in continua espansione su più fronti. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle novità di guadagno su Twitch, mirate a cercare di "stabilizzare" le entrate degli streamer.