Chi ha un reddito basso deve pagare il canone Rai?

Visto l'avvicinarsi del termine ultimo per presentare la richiesta relativa all'esenzione dal pagamento del canone Rai, non sono in pochi coloro che si stanno informando in merito. C'è tuttavia un po' di confusione in merito alla questione del reddito basso. Risulta dunque importante fare chiarezza.

Ebbene, il reddito è un requisito importante per poter richiedere l'esenzione. Infatti, scendendo maggiormente nello specifico, coloro che hanno compiuto 75 anni e dispongono di un reddito annuo che non supera 8.000 euro rientrano tra le persone che possono fare richiesta per non pagare il canone Rai.

Tuttavia, fate attenzione agli altri requisiti: si deve infatti tenere conto dei familiari conviventi. Più precisamente, se si convive con altri soggetti titolari di reddito proprio, ad eccezione di alcune figure come colf, badanti e collaboratori domestici, non è possibile ottenere l'esenzione. In ogni caso, ricordiamo che nel corso degli anni potrebbero sempre esserci dei cambiamenti, come avvenuto recentemente con la Legge di Bilancio 2020, quindi consigliamo di informarsi come si deve anche attraverso il sito Web ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, nonché magari consultando un professionista.

Per il resto, la scadenza per il 2021 è vicina, dato che la dichiarazione sostitutiva per l'esenzione totale va presentata entro il 30 aprile. Per maggiori dettagli su come fare, dove trovare il modulo e altro, invitiamo a dare un'occhiata alla notizia dedicata.