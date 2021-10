Chi regala criptovalute? 100000 persone si sono fatte scansionare gli occhi

In seguito al record fatto registrare dai Bitcoin, torniamo a trattare su queste pagine altre novità legate al mondo delle criptovalute. Infatti, molte persone si sono fatte scansionare gli occhi per ottenere token in modo gratuito. Sì, avete capito bene.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e Wired, un'azienda chiamata Worldcoin sta portando in giro per il mondo un dispositivo tecnologico sferico, ovvero quello che potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, pensato proprio per la "scansione" dell'iride.

La "ricompensa" per coloro che decidono di farsi "scansionare" è un codice univoco che consente di ottenere token crypto gratuiti (a quanto pare, attualmente non si sa nemmeno quale sia il loro valore). In parole povere, basandosi sull'immagine dell'iride, vengono generati numeri e lettere univoci. Il team dietro al progetto fa sapere che la foto viene poi eliminata praticamente subito. Il motivo dichiarato di tutto ciò? Cercare di rendere le criptovalute accessibili a tutti (e ovviamente attirare persone interessate al nuovo progetto, aggiungeremmo).

Attualmente il servizio è ancora limitato: per intenderci, il principale Paese in cui si stanno svolgendo i test è il Cile. Nonostante questo, a quanto pare sono già oltre 100.000 le persone che avrebbero deciso di "aderire" al progetto. Ovviamente, l'obiettivo di Worldcoin è quello di espandere il tutto, arrivando a lanciare la sua criptovaluta nel corso del 2022.

In ogni caso, la questione è un po' "confusa" e ovviamente "controversa". Quel che è certo è che l'annuncio di Worldcoin ha attirato particolarmente l'attenzione, andando ben oltre la classica community legata alle criptovalute. Per intenderci, in Italia la notizia è stata riportata anche dall'ANSA.

Per il resto, la mente di più di qualcuno potrebbe portare a pensare vagamente alla popolare serie TV Netflix Squid Game, ma per fortuna nel caso di Worldcoin tutte le persone coinvolte possono poi tornare tranquillamente alle loro vite (chi ha visto la serie TV capirà il riferimento).