Ecco chi è Remington: il primo cane che dà assistenza per la preparazione atletica

Il sole picchia sul Boshamer Stadium, non una nuvola in vista nel cielo blu del Carolina. La musica echeggia in tutto l'atrio mentre la squadra si allinea. Da lontano, sembra una normale giornata primaverile di baseball dell'Università del Nord Carolina, se non fosse per una coda dorata che “chiude” la schiera di atleti.

Remington è il primo cane da assistenza in sala di preparazione atletica dell’UNC e della Atlantic Coast Conference. La posizione ufficiale del golden retriever è quella di cane da servizio di riabilitazione di una struttura di allerta medica psichiatrica, che lavora a fianco del capo preparatore atletico della squadra di baseball, Terri Jo Rucinski.

Remington faceva parte di una cucciolata di paws4people, un'organizzazione no-profit di Wilmington (NC) che alleva, addestra e colloca cani da assistenza per i clienti. Secondo la fondazione, questi cani hanno in genere uno o più certificati per offrire supporto in aree come mobilità, servizio psichiatrico, assistenza riabilitativa e visita terapeutica.

"Il ruolo di Remington è quello di essere quel qualcuno che calma le persone, le fa ridere, rende la riabilitazione divertente", dice Rucinski. “Aiuta le persone affette da depressione. Penso che sia il suo ruolo più importante, far ridere e sorridere le persone quando hanno una brutta giornata”.

La giornata dei due inizia alle 7:45 nella clinica di fisioterapia. Quando arriva il pomeriggio, Remi si dirige nella sala di preparazione atletica del Boshamer Stadium, trascorrendo del tempo con gli atleti durante i loro trattamenti. Non si limita solo al baseball; Remi aiuta anche con molte altre squadre sportive, tra cui lacrosse, calcio e ginnastica.

Rucinski dice che la sua assistenza varia nella sala di allenamento, dall'aprire e chiudere il frigorifero per prendere da bere per l'atleta al riportare loro la palla mentre fanno esercizi di lancio. Ma spesso è “solo un cane”, che si arrampica sui letti con i giocatori mentre ricevono le cure.

Durante la sua stagione da senior al liceo, il lanciatore dell'UNC Dalton Pence si è gonfiato il gomito e ha richiesto un intervento chirurgico. Remington era lì quando Pence ha ricevuto la notizia che l'inizio della sua carriera collegiale sarebbe stato ritardato.

“Ci sono molti blocchi mentali che un atleta ha al ritorno da un grave infortunio e mi ha aiutato a superare alcuni di questi. Ho riottenuto la fiducia in me stesso grazie Remington".

Sarebbe davvero superfluo sottolineare la grandezza dei nostri amici a quattro zampe, sanno sempre come stupirci con un semplice naso umido. A proposito, conoscevate la storia di Fido?

[Immagini di UNC Athletics]