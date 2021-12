Chi riceverà il decoder per il digitale terrestre DVB-T2 a casa?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, con la Manovra 2022 è stato prorogato il bonus tv per favorire il passaggio al digitale terrestre DVB-T2 per gli utenti che non sono provvisti di decoder o televisori in grado di ricevere il nuovo segnale. Il Governo però ha anche introdotto un nuovo meccanismo di consegna dei decoder.

Grazie all’accordo stipulato tra Poste Italiane ed il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, il corriere italiano consegnerà ai cittadini di età superiore ai 70 anni e con pensione annua fino a 20.000 Euro un decoder con importo non superiore ai 30 Euro. La conferma è arrivata direttamente da TGPoste, attraverso il filmato che potete trovare in calce.

Gli interessati, che soddisfano i requisiti previsti dal decreto, dovranno concordare telefonicamente o presso gli uffici postali un appuntamento per la consegna con il portalettere. I funzionari provvederanno a fissare il giorno nel quale il portalettere provvederà a consegnare il decoder a casa. I clienti, inoltre, potranno godere dell’assistenza telefonica di Poste Italiane per l’installazione dell’apparecchio.

Complessivamente, l’Esecutivo ha stanziato 68 milioni di Euro per rinnovare la misura. Ricordiamo che sono comunque attivi i canali di test che permettono di capire se il proprio TV è DVB-T2, onde evitare acquisti affrettati.