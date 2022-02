Chi riceverà il Green Pass illimitato e senza data di scadenza?

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi ha alleggerito le misure anti-Covid nel nostro paese. Ad essere interessato dalle novità sarà anche il Green Pass ed il Super Green Pass per il Covid-19, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine.

Nella fattispecie, il Governo ha introdotto il Green Pass illimitato, che contrariamente a quanto avveniva in passato non avrà alcuna data di scadenza.

Questa tipologia di QR Code sarà rilasciata a due categorie di persone:

Coloro che hanno fatto la dose booster del vaccino (ovvero la terza)

(ovvero la terza) Coloro che sono guariti dal Covid-19 ed hanno fatto due dosi di vaccino

Per questi, cade la scadenza di 9 o 6 mesi del Green Pass prevista in precedenza. Il documento, infatti, non avrà alcuna scadenza.

Chiaramente, se rientrate in queste due categorie, non avrete bisogno di fare nulla in quanto il Ministero della Salute provvederà ad aggiornare automaticamente la piattaforma ed il vostro Certificato Verde. L'aggiornamento però dovrebbe avvenire solo nel momento in cui il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: questa mattina abbiamo effettuato una verifica sull'app Io e nei dettagli del certificato è ancora presente l'indicazione che èv alida per 180 giorni dall'ultima somministrazione".