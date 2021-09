Chi riceverà il rimborso DAZN per Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio?

I posticipi della quinta giornata di Serie A sono stati caratterizzati dai nuovi problemi di DAZN. La piattaforma di streaming di Perform è infatti risultata inaccessibile per quasi mezz'ora ed ha nuovamente scatenato le polemiche degli utenti, a cui sarà riconosciuto un indennizzo.

Nella serata infatti DAZN ha promesso indennizzi e nel post pubblicato su Twitter ha già delineato chi li riceverà.

Nel post infatti DAZN conferma che è stato riscontrato un problema sull'app ed i tecnici si sono attivati per risolverlo nel minor tempo possibile. Nell'ultima riga, inoltre, afferma che "tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo", e proprio questa parte dà l'idea di chi li riceverà.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, da parte dell'assistenza clienti ancora non sono arrivate informazioni ufficiali su come richiedere il rimborso, ma appare quanto mai chiaro che non si tratterà di indennizzi a pioggia che riguarderanno tutti i clienti.

DAZN, infatti, con ogni probabilità si concentrerà solo su coloro che durante il blackout erano collegati per vedere Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, e che hanno perso quasi mezz'ora di match a causa dell'errore comparso su smartphone e tablet.

La procedura comunque dovrebbe essere abbastanza veloce e l'indennizzo dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio, ma non è chiaro se si tratterà di un'estensione dell'abbonamento oppure di altro.