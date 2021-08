Chi può richiedere il bonus rottamazione TV da 100 Euro?

Dopo avervi spiegato come richiedere il bonus rottamazione TV da 100 Euro, andiamo a snocciolare ulteriormente il decreto pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale per ottenere ulteriori dettagli sul funzionamento.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro articolo sul bonus tv da 100 Euro, si tratta di un incentivo per la rottamazione di un vecchio TV acquistato prima del 22 Dicembre 2018, che permette di ottenere fino a 100 Euro di sconto sull'acquisto di un nuovo televisore. Occorre quindi precisare che si applica solo per la sostituzione delle TV e non per i decoder.

A partire dal 23 Agosto 2021, potranno richiedere il bonus rottamazione TV coloro che soddisfano tre requisiti:

Residenza in Italia

Rottamazione di un TV acquistato prima del 2018

Essere in regola con il pagamento del canone Rai

Per coloro che hanno età pari o superiore ai settantacinque anni non è previsto quest'ultimo requisito, in quanto esonerati dal pagamento del canone.

Il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile con il precedente bonus tv da 50 Euro e prevede uno sconto del 20% del prezzo d'acquisto. L'incentivo sarà disponibile fino al 31 Dicembre2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate. La richiesta potrà essere effettuata a partire dal prossimo 23 Agosto 2021, quando si potranno effettuare le domande.