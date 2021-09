Chi può richiedere la delega SPID? Arriva il chiarimento dell'INPS

Con un comunicato stampa, l'INPS ha voluto fare il punto sul nuovo sistema di SPID con delega approvato qualche mese fa dal Governo Italiano e che sarà disponibile a partire dal 1 Ottobre 2021 sul sito web dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel comunicato l'INPS sottolinea che da tale data consentirà l'accesso ai propri servizi digitali tramite delega dell'identità digitale oltre che tramite i metodi classici.

Dal momento che si tratta di uno strumento molto importante, è stato sottolineato che l'atto di delega dell'Identità Digitale non rappresenta una semplice istanza di prestazione o dichiarazione, ma "ma determina la concessione al delegato di tutte le proprie facoltà in tutti gli atti verso l’Istituto; per questo il processo di concessione di una delega della identità digitale deve avere garanzie del tutto equivalenti a quelle richieste per l’attribuzione dell’identità SPID".

Lo strumento di delega, evidenzia l'INPS, è nato soprattutto per rispondere alle esigenze di soggetti deboli che si affidano ai familiari o soggetti di fiducia. Lo SPID con delega quindi non nasce per regolamentare i rapporti tra cittadini ed intermediari, che possono godere di altri strumenti per svolgere il ruolo di rappresentanza.

"Occorre infine ribadire che la delega si affianca a tutte le altre modalità di accesso esistenti, tra cui la rete dei patronati e degli intermediari che assicurano assistenza e supporto ai cittadini nell’ambito delle rispettive competenze riconosciute dall’ordinamento" conclude l'INPS che ha prorogato l'addio al PIN.