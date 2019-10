Chi è rimasto a sostenere Libra, la criptovaluta voluta da Facebook?

Il progetto Libra perde pezzi, alcuni dei partner più importanti della criptovaluta voluta da Facebook si sono ritirati. Soprattutto le aziende che si occupano di pagamenti, e che temono di finire sotto il fuoco incrociato della politica. Ma Libra è ancora supportata da una ventina di soggetti, tra cui molte aziende tech di primissimo piano.

Paypal, Mastercard, eBay, Visa e Booking Holding hanno detto addio. La politica guarda con moltissima diffidenza alla valuta Libra, e ora il G7 presenterà un documento al FMI proprio sulle stable coin a diffusione globale come quella voluta da Facebook.

Ma nulla è ancora perduto, Facebook e Calibra (spinoff di FB dedicato alla valuta) ovviamente sono ancora in prima linea, ma con loro nella Libra Foundation troviamo anche diverse aziende del mondo delle criptovalute. Parliamo ovviamente di fondi e startup che nel mondo delle crypto ci credono fortemente, e che in un eventuale successo di Libra avrebbero solo da guadagnarci (dato che potrebbe portare l'utenza casual a conoscere e usare anche i bitcoin e le alt-coin): in questa categoria troviamo ad esempio Coinbase, Bison Trails e Xapo.

Continua il supporto del mondo delle telecomunicazioni: anche Vodafone e Liad sono ancora a bordo. C'è poi il monto dei venture capitalist, con holding come la Ribbit Capital, che nel mondo delle criptovalute ha già investito diversi milioni di dollari.

Continuano ancora a credere in Libra anche le aziende che vogliono rivoluzionare i trasporti: Lyft e Uber non mollano. L'altra grande azienda tech che continua a sostenere il progetto è Spotify.

Troviamo poi diverse altre non-profit, o aziende di altri settori, come Farfetch Limited.

L'atto costitutivo della Libra Foundation è stato presentato ufficialmente, salvo grosse sorprese e defezioni dell'ultimo minuto, questi saranno i compagni di viaggio di Facebook nel portare avanti la valuta digitale Libra.