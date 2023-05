Chi si rivede: ecco la GIGABYTE RTX 4090 esterna pronta all'uso

Dopo i primi tentativi "casalinghi" per rendere esterna la RTX 4090, finalmente uno dei partner di NVIDIA ha deciso di svelare il frutto del suo lavoro degli ultimi mesi: ecco l'Aorus RTX 4090 Gaming Box.

Sì, sembra proprio che Gigabyte abbia più di 11 RTX 4090 custom a disposizione nel suo portfolio e no, non stiamo parlando di un semplice box per eGPU, bensì di uno strumento high-end pensato per semplificare ai minimi termini l'intera esperienza, non solo tramite un sistema fatto e finito da collegare semplicemente al PC, ma anche a livello di affidabilità tramite un sistema di dissipazione a liquido completamente dedicato.

Il box si presenta esteticamente come un monolite di ardesia, con frontale liscio interrotto solo dal logo Aorus retroilluminato con LED RGB. Sul retro sono presenti gli I/O, mentre i fianchi sono a mesh, per garantire il giusto ricambio d'aria all'interno della scatola.

La parte posteriore, come accennato, presenta tutte le connessioni a disposizione: ci sono tre DisplayPort, una HDMI, una porta Ethernet e due USB, oltre alla finestra che lascia intravedere l'alimentatore dedicato e l'ingresso per la corrente elettrica.

Questa soluzione, nonostante il nome indichi come principale target i giocatori ad altissime pretese, consente di migliorare in maniera esponenziale anche i workflow professionali. Trattandosi in tutto e per tutto di una RTX 4090, infatti, una volta collegata al PC potrà essere utilizzata sia con i driver Game Ready che con la suite NVIDIA Studio.