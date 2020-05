Chi sono Robert Behnken e Douglas Hurley, gli astronauti che voleranno con SpaceX

L'evento "destinato a rimanere nella storia" di SpaceX è stato rinviato di soli tre giorni a causa del maltempo. Il lancio avverrà domani (30 maggio 2020) sempre al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, e spedirà Robert Behnken e Douglas Hurley in orbita fino alla Stazione Spaziale Internazionale.

I due astronauti sono entrambi ex piloti militari, entrambi reclutati dalla NASA nel 2000 ed entrambi sposati con due astronaute. I due si sono incontrati vent'anni fa, l'anno della loro formazione presso l'agenzia spaziale americana e da allora sono diventati migliori amici, secondo quanto affermato da Hurley.

Entrambi hanno frequentato la scuola pilota militare, un percorso condotto da molti altri astronauti. Behnken, che ha 49 anni, ha conseguito un dottorato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology, si è arruolato nelle forze armate durante gli studi e ha frequentato l'Elite Air Force Test Pilot School presso la base aeronautica di Edwards in California. Da colonnello, ha pilotato più di 25 aerei diversi.

Lo stesso grado di Hurley che, prima di unirsi alla NASA, era un pilota da combattimento e collaudatore nel Corpo dei Marines. Tra il 2008 e il 2011, entrambi parteciparono a due missioni separate, sullo storico Space Shuttle. "Se ci fosse qualcosa che avremmo voluto inserire nella nostra lista di lavori da sogno, una di questa sarebbe stata essere a bordo di un nuovo veicolo spaziale e condurre una missione di prova", ha dichiarato Behnken ai giornalisti dopo il suo arrivo al Kennedy Space Center.

Attraverso il corpo degli astronauti, inoltre, i due uomini hanno conosciuto le loro rispettive mogli: Behnken ha sposato Megan McArthur e hanno un bambino di sei anni, Theodore; mentre Doug ha sposato Karen Nyberg e anche loro hanno un figlio, Jack, di 10 anni.