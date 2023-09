Chi di voi sa a cosa servono realmente spalle e gomiti? Rimarrete sorpresi

La risposta a questa bizzarra domanda ci viene direttamente da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science da un team di ricercatori del Dartmouth College negli Stati Uniti, guidato da Luke Fannin.

Nonostante l’evoluzione della specie stia avvenendo più velocemente del previsto, alcune domande rimangono ancora senza una risposta. Proprio ad una di queste tentano di rispondere dei ricercatori in una nuova ricerca: a cosa servono gomiti e spalle? La risposta vi lascerà sicuramente perplessi.

Inizialmente infatti, tali parti del nostro corpo fungevano da veri e propri "freni" per consentire ai nostri antenati di scendere dagli alberi in totale sicurezza.

Ciò che viene spesso sottovalutato, è proprio il momento esatto in cui le prime scimmie discesero dagli alberi sulla terra. Come afferma dunque lo stesso Fannin, la discesa ha rappresentato una prova decisamente ostica da superare, a causa delle grandi dimensioni delle scimmie antropomorfe che dovevano evitare dannose cadute.

Simili scoperte sono state possibili attraverso l’utilizzo di peculiari software statistici applicati a diversi video di scimmie in movimento. In particolare, è possibile distinguere due precisi momenti: nella fase di salita, gli animali tengono spalle e gomiti piegati vicino al corpo, mentre nella discesa tendono ad allungare maggiormente le braccia sopra la testa per aggrapparsi ai rami a scopo precauzionale.

Inoltre, come se non bastasse, queste parti del nostro corpo sono risultate utili anche per i primi ominidi nella savana come l'Australopithecus. Era infatti possibile salire sugli alberi per ripararsi dai predatori e poi riscendere nei momenti di quiete.

Dopo aver visto il dinosauro in grado di riscrivere la storia degli uccelli, questa volta parliamo quindi del nostro percorso evolutivo, dimostrando quanto ancora ci manchi da comprendere sul perché ci siamo evoluti in questo modo.