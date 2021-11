Chi fa sconti al Black Friday? I negozi da tenere sott'occhio

Continua la nostra marcia d'avvicinamento al Black Friday 2021 e dopo avervi spiegato il significato di Black Friday e dove fonda le sue origini questa ricorrenza ormai divenuta famosa anche in Italia, andiamo a spostarci sul piano più pratico, indicando quali negozi faranno sconti il prossimo 26 Novembre.

Da qualche anno, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento dedicato, praticamente tutti i negozi che hanno un e-commerce sono soliti partecipare al Venerdì Nero dello Shopping.

Non possiamo non partire in questo nostro excursus da Amazon, che già da oggi ha lanciato il Black Friday in anticipo che si concluderà il 18 Novembre prossimo, quando con ogni probabilità farà partire la Black Week.

Tra gli altri negozi che proporranno sconti troviamo anche Unieuro, Mediaworld, Euronics e Trony, sulla scia di quanto fatto nei passati anni, senza dimenticare Expert e Comet, che seguiremo riportando le promozioni più interessanti legate al mondo hi-tech. Anche eBay, con i rivenditori che si affidano alla piattaforma di vendita, delizierà gli utenti con offerte di vario tipo su ciò che più ci interessa.

Chiaramente, il Black Friday riguarderà anche i negozi fisici delle varie catene, sempre tenendo conto dei protocolli sanitari.

Su queste pagine ovviamente riporteremo le promozioni più interessanti, ma se vi state chiedendo quanto dura il Black Friday 2021, vi rimandiamo alla nostra faq.