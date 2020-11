Ecco chi era Shirō Ishii, il sadico genocida che uccise in nome della gloria imperiale

La Convenzione di Ginevra (1925) vietava ad ogni nazione che ve ne prese parte di usare armi bio-chimiche contro la popolazione civile. Eppure, questo sembra non aver ostacolato Shirō Ishii, nazionalista e medico giapponese, che, per i suoi crudeli esperimenti condotti sulla popolazione della Manciuria, passò alla storia come il "secondo Mengele".

Shirō Ishii (1892-1959) si è sempre mostrato come un membro modello della società imperiale giapponese. Unendo il suo obiettivo di servire la patria con il suo interesse per la medicina, decise di seguire la carriera di medico militare nell'Esercito imperiale fin da giovanissimo.

Per la sua mente brillante, non fu difficile essere accolto e adorato dai suoi professori universitari, che lo aiutarono a raggiungere il dottorato in microbiologia.

Diventato ricercatore, iniziò, giorno e notte, a studiare report su report riguardo il tema delle armi bio-chimiche, perché convinto che queste potessero essere la soluzione per rendere grande l'impero giapponese.

Dopo un viaggio-studio in Occidente di due anni, tornò in Giappone nel 1930 e, con le proprie conoscenze, riuscì a convincere molti gerarchi militari a sostenere il suo progetto folle: condurre esperimenti sugli esseri umani per trovare un'arma biologica di distruzione di massa per sconfiggere i propri nemici nel continente.

Nel 1931 si diede il via alla politica espansionistica giapponese e la Manciuria venne invasa. Nonostante il rapporto con gli Stati Uniti andò a spaccarsi ancora di più, Shirō Ishii vide in quella conquista una possibilità.

Proprio lì fece costruire una struttura segreta nel piccolo paese di Beiyinhe (Cina), dando inizio alle operazioni della terribile Unità 731.

Inizialmente, vennero "accolti" 1000 prigionieri di guerra. Gli uomini credevano che sarebbe stati trasferiti in un campo di lavoro forzato, invece erano entrati dentro una casa degli orrori.

Ishii, in prima persona, e altri suoi colleghi eseguirono svariati esperimenti su di loro, sia da vivi che da morti, e presto i loro cadaveri vennero sostituiti con civili di tutte le età.

L'appellativo di "secondo Mengele" non è casuale. Come il medico tedesco conduceva esperimenti genetici, e non, sui corpi dei prigionieri di Auschwitz, Ishii sfociò il suo sadismo dentro una piccola unità segreta in Cina.

La cosa più agghiacciante è che il potere esercitato da Mengele spesso era limitato dalla funzionalità che i prigionieri dei campi di concentramento avevano: produrre il necessario per sostenere l'intero apparato bellico tedesco. Il medico giapponese, al contrario, poteva fare quello che voleva con i suoi prigionieri perché venivano portati nell'Unità 731 solo per diventare cavie umane.

Alla fine Ishii riuscì a creare delle armi biologiche (come delle bombe per rilasciare la peste) e a trovare delle soluzioni per aumentare la resistenza dei soldati giapponesi.

Paradossalmente, fu lo sgancio della bomba atomica a salvare gli Stati Uniti dall' "Operazione notturna dei fiori di ciliegio", che prevedeva far arrivare nel Settembre del 1945 centinaia di armi biologiche giapponesi a San Diego e usarle contro la popolazione.

Dopo l'arresto di Ishii da parte dell'esercito statunitense, si venne a scoprire che dentro quella struttura della morte vennero uccise tra le 200 mila e le 300 mila persone e, secondo le dichiarazioni dello stesso medico, solo 16 riuscirono a salvarsi in una fuga clandestina.

Tuttavia, il genocida non venne mai punito per crimini di guerra contro l'umanità. In un accordo stretto con il governo che lo aveva catturato, ricevette l'immunità in cambio di informazioni. Questo venne fatto perché si temeva che l'Unione Sovietica raggiungesse i dati di Ishii e li utilizzasse per minacciare gli USA.