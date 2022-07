Chi era Siddharta Gautama e quali sono i precetti della sua religione?

Almeno una volta nella vita hai sentito parlare di quel leggendario monaco che visse tra il VI e il V secolo a.C., in India. I concetti predicati sono l’illuminazione, il Nirvana e la “via di mezzo”. Sì, stiamo parlando proprio di lui: Siddhartha Gautama, conosciuto ai più come Buddha, fondatore del buddismo.

La quarta religione più diffusa al mondo, oggi, conta circa 500.000.000 di fedeli in tutto il mondo. Quando il Siddhartha diventa “Buddha”? Tutto deriva dal termine sanscrito “budh”, che significa “colui che è sveglio”. Infatti, il monaco è osannato per esser riuscito ad ottenere l’illuminazione spirituale, ovvero uno stato mentale strabordante di lucidità e privo di sofferenza.

Come ogni narrazione spirituale o religiosa che si rispetti, non esiste una versione unica della storia della vita dei profeti di un credo e il buddismo non fa eccezione. Vi basti pensare che i fedeli sono riusciti a raccogliere tutte le vicende conosciute in un vasto compendio. La letteratura buddista rappresenta la produzione di scritture più vasta qualsiasi altra religione.

Del Buddha storico non sappiamo molto e quello che conosciamo va preso con le pinze, in quanto tutto ciò che è noto sul capostipite del buddismo è per testimonianza dei suoi discepoli nel corso dei secoli. I fedeli non danno troppa importanza al conflitto tra verità e leggenda, proprio perché si appellano soprattutto alla seconda.

Comunque sia, tra i primi eventi rilevanti della vita di Siddharta va annoverato il primo sermone, tenutosi al Parco dei Cervi di Sarnath, nell’odierno Uttar Pradesh, in India. Durante l’omelia, vengono predicate le “Quattro Nobili Verità”, ovvero quella serie di concetti che caratterizzano tutta la “vita senziente”, di cui siamo consci.

La prima verità riguarda la vita: l’uomo è perennemente tormentato da un senso di inquietudine e insoddisfazione, per la natura transitoria e imperfetta dello stesso.

La seconda verità è che, se si è in balia del nichilismo descritto nella prima verità, ci sarà sempre un motivo dietro la suddetta inquietudine. Tale stato è perenne, dato che “l’uomo non sarà mai soddisfatto” insegna Buddha e questa massima riassume la terza verità: il desiderio.

La quarta Nobile Verità fornisce una ricetta per porre fine alla sofferenza: il Nobile Ottuplice Sentiero. Altro non è che un indice di pratiche mentali e spirituali per aiutare chiunque a raggiungere il corretto stato d’animo morale, per raggiungere l’illuminazione.