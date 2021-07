Chi ha Sky deve cambiare TV a causa dello switch off al DVB-T2?

Lo switch off al DVB-T2 si avvicina ed il 1 Settembre scatterà il primo step che, a partire dal prossimo mese di Giugno, ci porterà al passaggio al nuovo standard televisivo. Ma cosa succede agli abbonati Sky?

Se vi state chiedendo se sarete costretti a cambiare TV a causa della transizione al nuovo digitale terrestre, la risposta è negativa.

Sky, infatti, nella documentazione ufficiale evidenzia che lo Sky Q è compatibile con lo standard DVB-T2 ed è già pronto per il nuovo digitale terrestre. Per questo motivo, non sarà necessario cambiare TV e non si avrà bisogno di altri decoder per poter accedere alla visione dei canali.

Ricordiamo che da qualche giorno è diventato legge il nuovo bonus tv da 100 Euro che viene erogato a coloro che effettuano la rottamazione di un TV acquistato prima del 22 Dicembre 2018 e non prevede alcun tipo di limitazione ISEE. Per tutte le informazioni su come richiedere il bonus TV 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche ora fa.

Per verificare la compatibilità del vostro TV con lo switch off in programma il 1 Settembre 2021, invece, le istruzioni sono presenti in una faq in cui spieghiamo come capire se dovete cambiare televisoreo no.