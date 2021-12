A chi spetta l'esenzione del canone Rai 2022 e come richiederla?

Dopo aver fatto il punto su come si pagherà il canone Rai nel 2022, scendiamo nei dettagli e nella fattispecie facciamo il punto su un argomento da sempre caro agli utenti: le esenzioni. Anche per l’anno che sta per iniziare, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto la piattaforma per presentare la richiesta di esenzione.

Come si può leggere nella circolare dell’Agenzia infatti, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso residenziale possono presentare domanda di esenzione attraverso il modulo dedicato (scaricabile attraverso questo indirizzo), in cui certificano che in nessuna abitazione è presente un televisore che permette di accedere alla programmazione TV.

Lo stesso modulo può anche essere utilizzata per dichiarare il non possesso di nessuna abitazione di un apparecchio audiovisivo, se presente in precedenza.

Anche nel 2022, sono esenti dal pagamento del canone Rai i cittadini over 75 con reddito annuo (proprio e del coniuge) inferiore agli 8000 Euro.

L’esonero dal pagamento riguarda anche i diplomatici e militari stranieri, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e gli agenti diplomatici.

L’intera documentazione è accessibile direttamente attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate: nel menù a sinistra sotto “Casi di Esonero” si può scegliere un caso diverso per accedere a tutte le informazioni del caso.