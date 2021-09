A chi spetta l'esenzione dal Green Pass? Durata e come richiederla

L'estensione dell'obbligo di Green Pass, in vigore dal prossimo 15 Ottobre, disciplina anche una serie di circostanze in cui è possibile ottenere l'esenzione dal mostrare la Certificazione Verde.

Non rientrano nella nuova normativa del Governo gli under 12, ovvero tutti i bambini con età inferiore al dodicesimo anno, dal momento che non rientrano nella campagna vaccinale e non possono essere sottoposti all'inoculazione del siero.

A questi si aggiungono ovviamente anche coloro che per motivi di salute non possono sottoporsi alla vaccinazione: è il caso di chi ha riportato reazioni allergiche dopo la prima dose (anche se in casi come questi è possibile anche valutare l'inoculazione di un vaccino diverso dopo un'apposita prova allergologica), ma anche per le donne in gravidanza per cui, come indicato dalla circolare del Ministero della Salute, "la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione".

Tra le patologie che rientrano nei casi in cui si è esenti figura la sindrome di Guillan-Barrè, se manifestata nelle 6 settimane dalla somministrazione. Anche in questo caso, il Ministero indica che si possono non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino oppure valutare un altro siero.

Esenti anche coloro che hanno riportato miocarditi e pericarditi dopo il vaccino Pfizer o Moderna. Riceveranno l'esenzione anche i pazienti che si sono sottoposti alla sperimentazione Covitar con il vaccino Reithera e che si sono vaccinati a San Marino.

Valgono al fine dell'esenzione le Certificazioni di Esenzione rilasciate dai medici vaccinatori, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, fino al 30 Settembre 2021 salvo eventuali proroghe che arriveranno successivamente.