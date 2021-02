Chi è tenuto a pagare il canone Rai? Ecco i requisiti per il 2021

Dopo avervi spiegato come presentare la richiesta di esenzione per il canone Rai per gli over 75, passiamo all’aspetto contrario del canone Rai: chi ha il dovere di pagarlo, citando la normativa vigente.

Nel decreto attuativo, e la circolare dell’Agenzia delle Entrate che è l’ente preposto alla riscossione dell’imposta attraverso la bolletta dell’elettricità, si legge che il canone tv è dovuto da “chiunque abbia un apparecchio televisivo” o in grado di garantire la fruizione dei contenuti TV. Il pagamento avviene una sola volta per famiglia per famiglia anagrafica, per cui si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

Il pagamento del canone Rai è dovuto anche dai residenti all’estero, a patto che detengano nella loro abitazione un apparecchio televisivo.

Al fianco del pagamento del Canone Rai “tradizionale”, rivolto alle famiglie, si aggiunge il canone speciale che deve essere versato da coloro che sono in possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività.

La circolare del Ministero dell’Economia e Finanze identifica come apparecchio televisivo “un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno”.