Chi trasmette in 4K in Italia? Ecco la lista completa dei canali di Aprile 2021

Da qualche anno l'adozione del 4K in Italia è in aumento, e sono sempre più i canali che propongono agli utenti una ricca programmazione in Ultra HD. Vediamo quali sono ad oggi, 19 Aprile 2021, a seconda delle varie piattaforme.

Non possiamo non partire con Rai 4K, il canale della TV pubblica di Viale Mazzini che da qualche anno non si attiva solo per determinati eventi ma propone una programmazione continua 24/7. Il canale può essere sintonizzato tramite Tivùsat alla posizione 210 ed è sviluppato in collaborazione con Eutelsat.

Passando alla piattaforma satellitare Tivùsat, qui troviamo anche altri canali in 4K: sono sette in totale. A Rai 4K, infatti, si aggiungono Nasa UHD, My Zen 4K, Eutelsat 4K1, FashionTV, Museum e TravelXP. Tutti sono ovviamente completamente gratuiti e possono essere sintonizzati da coloro che posseggono un decoder, cam o apparecchio compatibile.

Non possiamo non citare l'offerta di Sky Q, che propone una ricca. programmazione calcistica in 4K HDR: i programmi sono riconoscibili in quanto il decoder proporrà di passare al 4K HDR tramite la pressione di un pulsante del telecomando. Solitamente, però, il 4K è disponibile solo su una partita a giornata di Champions League, una per turno di Serie A e su un match di calcio internazionale.