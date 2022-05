Chi trasmette Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria domenica 22 Maggio?

Si decide il campionato italiano. Domenica 22 Maggio 2022, infatti, si sfideranno a distanza il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, in una doppia sfida con Sassuolo e Sampdoria che deciderà chi vincerà il campionato 2021/2022.

Entrambi i match andranno in onda in contemporanea alle ore 18, ed entrambe saranno trasmesse in esclusiva su DAZN in streaming. Si tratta quindi di un banco di prova fondamentale non solo per le due squadre, ma anche per la piattaforma che da quest'anno ha trasmesso tutta la Serie A che secondo le indiscrezioni trapelate nella scorsa settimana sarebbe pronta ad un accordo con TIM che dal suo canto dovrebbe rinunciare all'esclusiva, aprendo quindi le porte al ritorno di Sky o al debutto di Amazon. Proprio a proposito di DAZN ieri è stato annunciato l'accordo con l'Antitrust per la disattivazione degli abbonamenti.

Insomma, sarà una domenica al cardiopalma per gli appassionati di calcio, che un'ora prima potranno anche seguire (questa volta in esclusiva su Sky) l'ultimo atto della sfida a distanza tra Manchester City e Liverpool: le squadre di Klopp e Guardiola sono ad un punto di distanza (con il City in vantaggio) e daranno vita sicuramente ad un'ultima giornata di Premier League spettacolare. Sempre su Sky, domenica toccherà anche al Gran Premio di Spagna della Formula 1, con tutte le speranze riposte nella Ferrari.