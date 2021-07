Chi trasmetterà la Lega Pro in TV? L'intesa è vicina

Mentre sono stati assegnati a DAZN i diritti della Serie A, c'è ancora incertezza intorno a quelli della Lega Pro. A quanto pare però l'intesa sarebbe vicina, come annunciato dal presidente della Lega Pro.

Francesco Ghirelli, parlando con TCF TV, ha affermato che "stiamo definendo l'intesa con Eleven Sports per la trasmissione in streaming della prossima stagione".

Il dirigente ha spiegato anche due gare andranno alla Rai, ma non bisogna dimenticare le TV private come Sky, con cui è in crosso una trattativa: "non dimentico le televisioni private e infatti è in corso una trattativa con Sky e abbiamo stretto un accordo con un operatore di Miami per trasmettere in tutto il mondo. Magari non corrisponderanno ancora le cifre dei contratti a quello che auspichiamo, ma stiamo lavorando per aumentarle".

Insomma, i lavori continuano ad andare avanti e nel giro delle prossime settimane potrebbero arrivare i primi comunicati. Secondo le indiscrezioni emerse qualche mese fa, Eleven Sports sarebbe stata interessata anche alla Serie A, la come abbiamo avuto modo di vedere alla fine non se n'è fatto nulla ed ha avuto la meglio l'asse formato tra DAZN e TIM, che hanno già lanciato le offerte per i prossimi tre anni anche su TIMVision.