Chi trasmetterà la prossima Champions League? Gli abbonamenti richiesti

Si avvicina la nuova stagione calcistica: quasi tutte le squadre di Serie A hanno dato il via alla preparazione atletica in vista del via al prossimo campionato, e continuiamo a parlare dei diritti televisivi delle varie competizioni. Quest'oggi ci soffermiamo sulla Champions League.

La situazione della Coppa dalle Grandi Orecchie è caratterizzata da vari abbonamenti che danno un'ampia scelta agli utenti, ma portano anche una frammentazione elevata:

Amazon Prime Video trasmetterà 16 match della Champions League in esclusiva assoluta per gli utenti Prime. Si tratta delle migliori partite del Mercoledì sera, dai gironi alle semifinali;

trasmetterà 16 match della Champions League in esclusiva assoluta per gli utenti Prime. Si tratta delle migliori partite del Mercoledì sera, dai gironi alle semifinali; Mediaset Infinity ha portato a casa i diritti perla trasmissione in streaming di 104 match della Champions League al prezzo di 7,99 Euro al mese;

ha portato a casa i diritti perla trasmissione in streaming di 104 match della Champions League al prezzo di 7,99 Euro al mese; Canale 5 trasmetterà 17 partite in chiaro, del martedì sera;

trasmetterà 17 partite in chiaro, del martedì sera; Sky invece ha acquisito i diritti su satellitare, digitale terrestre e fibra ottica di tutte le partite della Champions League ad eccezione di quelle tra le mani di Amazon. È richiesto il pacchetto Sky Sport;

invece ha acquisito i diritti su satellitare, digitale terrestre e fibra ottica di tutte le partite della Champions League ad eccezione di quelle tra le mani di Amazon. È richiesto il pacchetto Sky Sport; Now TV : trasmetterà sul Pass Sport (che costa 29,99 Euro) le partite della Champions League tra le mani di Sky;

: trasmetterà sul Pass Sport (che costa 29,99 Euro) le partite della Champions League tra le mani di Sky; TIMVision con la nuova offerta Calcio e Sport integra anche Mediaset Infinity+

Sostanzialmente, quindi, con l'abbonamento Sky (o NOW TV) + Amazon Prime Video, sarà possibile seguire tutte le partite della competizione più amata dai fan.