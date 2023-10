Chi ha ucciso centinaia di elefanti? Finalmente abbiamo un colpevole

Grazie ad uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, finalmente possiamo individuare il colpevole delle morte di centinaia di elefanti africani nell’ormai lontano 2020. Si chiama Bisgaard taxon 45. Scopriamo di chi si tratta.

Dopo aver conosciuto l’elefante ibrido Motty, precisamente nei mesi di maggio e giugno 2020, in Botswana sono morti misteriosamente 350 elefanti. Pochissimi mesi dopo, altri 35 elefanti sono morti tra agosto e settembre 2020 in una zona dello Zimbabwe nordoccidentale.

La particolarità che ha contribuito ad alimentare il mistero, risiede nel fatto che le carcasse sono state trovate intatte, suggerendo che non fossero stati uccisi da cacciatori per le loro zanne o per la carne. Come se non bastasse, non vi era alcuna prova di avvelenamento.

A distanza di oltre 3 anni, gli scienziati potrebbero aver trovato il vero colpevole di questa strage. Si tratta infatti di un batterio noto come Bisgaard taxon 45 che non è mai stato osservato prima negli elefanti.

"L'identificazione di questo batterio è un significativo passo avanti nella comprensione del motivo per cui questi elefanti sono morti", ha affermato in una nota il professor Falko Steinbach, capo del dipartimento di virologia presso l'Agenzia britannica per la salute degli animali e delle piante.

Il taxon Bisgaard 45 è un membro della famiglia batterica delle Pasteurellaceae. Purtroppo sappiamo ancora veramente poco su questo minuscolo essere vivente, con la fonte dell’infezione e la via di trasmissione che rimangono attualmente sconosciute.

Per giungere a tali conclusioni, gli scienziati britannici hanno studiato 15 degli elefanti colpiti dalla "seconda ondata", scoprendo che ben sei esemplari erano stati contagiati dal taxon Bisgaard 45. Ma com'è stato possibile un simile contagio?

"La trasmissione dei batteri è possibile, soprattutto considerando la natura altamente socievole degli elefanti e il legame tra questa infezione e lo stress associato a eventi meteorologici estremi come la siccità, che possono rendere più probabili le epidemie", ha spiegato Steinbach.

Considerando anche il motivo assurdo per cui gli elefanti scavano le grotte, appare evidente quanto poco conosciamo ancora questi splendidi animali.