Ecco chi è stato l'unico personaggio dei fumetti ad aver vinto il premio Pulitzer

Il premio Pulitzer è un premio statunitense, considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Venne istituito da Joseph Pulitzer ed è gestito dalla Columbia University di New York.

Fu istituito dal giornalista ungherese-americano e magnate della stampa statunitense Joseph Pulitzer. I premi vanno assegnati annualmente (tradizionalmente nel mese di aprile) a coloro che si sono distinti particolarmente in una delle 21 categorie considerate, dalla cronaca, alla fotografia, alla vignetta, alla fiction, alla letteratura, alla musica.



L'unico personaggio dei fumetti ad aver vinto il premio Pulitzer è stato Clark Kent. La curiosità è raccontata in Superman: The Wedding Album. Questa versione di Clark (che, ricordiamo, cambia sempre versione) fu scritta per essere più aggressiva delle sue controparti Golden Age e Silver Age; fu presentato come il miglior giocatore di football americano del liceo di Smalville, vincitore del Premio Pulitzer e particolarmente sicuro di sé.



Ogni vincitore (può essere assegnato sia al singolo giornalista che alla redazione) riceve un certificato e una ricompensa in contanti di 10.000 dollari statunitensi. Il vincitore nella categoria di pubblico servizio nel giornalismo riceve una medaglia d'oro, che va sempre al giornale, anche se il giornalista può essere nominato nella citazione.



Insomma, come sempre, il nostro uomo d'acciaio riesce sempre a vincere.