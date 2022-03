Chi usa Facebook in Italia? Il social è veramente solo per 50enni? Scopriamolo

Su Facebook gli utenti sono in calo per la prima volta in 18 anni. Si tratta di un momento storico altamente significativo per il social network che ha fatto scuola a un'intera generazione di prodotti più o meno simili.

Ma a livello anagrafico com'è la situazione?

Ebbene, la risposta non è poi così scontata. Molti pensano - o danno per scontato - che, quello che un tempo era il social degli studenti, ora sia diventato un porto sicuro per un pubblico più "maturo". Non è esattamente così, o meglio, non del tutto.

Una recente analisi di Shopify ha preso in considerazione i dati del 2021 per fare il punto della situazione del social network di Mark Zuckerberg, evidenziando, prima di tutto, come ci siano 2,9 miliardi di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo, pari al 36% della popolazione mondiale.

Un dato sostanziale, che ci fa capire l'elevata percentuale di democratizzazione di questa piattaforma. Giornalmente, il risultato è ancora più incredibile, nell'ordine degli 1,91 miliardi di utenti attivi.

Guardando all'Italia, ogni mese su Facebook ci sono 35,9 milioni di utenti attivi, il 61% della popolazione nazionale, con proiezioni al 2026 che ci parlano di una crescita fino al 72,15%.

Quanto alle popolazioni più attive in Italia, la fascia over 65 è la meno rappresentata, con appena il 9,5%. A contendersi il titolo, tuttavia, sono i giovanissimi e gli adulti, con il 40,1% degli utenti tra i 13 e i 34 anni e il 50,3% tra i 35 e i 55.

Tenuto conto di tutti questi dati, si può tranquillamente affermare che gran parte della popolazione di Facebook in Italia ha più di 35 anni, laddove su Instagram oltre il 50% ha meno di 35 anni.

I numeri sono ancora più sbilanciati se si prende in considerazione il sistema di messaggistica istantanea aassociato a Facebook. Su Messenger, infatti, appena il 31,2% degli utenti ha tra i 13 e i 34 anni, con una maggioranza schiacciante di over 35. Insomma, se Meta vuole riprendersi i suoi giovani dovrà senza dubbio correre ai ripari. Di recente, infatti, è emerso come non siano affatto pochi gli adolescenti che odiano Facebook e Twitter, considerandoli senza mezzi termini dei "social per vecchi".