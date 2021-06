Chi usa Twitch in Italia? La piattaforma di Amazon messa 'a nudo'

Chi usa Twitch in Italia? Una ricerca dell'Osservatorio Italiano Esports cerca di rispondere a questa domanda. L'analisi arriva in un periodo importante per Twitch, visti i numeri fatti registrare ultimamente (che sono in crescita anche per quel che riguarda il nostro Paese).

Ebbene, dalla ricerca emergono sette principali tematiche verso cui il target italiano della piattaforma dimostra particolare coinvolgimento: Esports, tecnologia, manga, eventi sportivi, sostenibilità ambientale, questioni legate alla community LGBT e parità sociale. In ogni caso, Twitch in Italia è utilizzato principalmente da persone tra i 18 e i 34 anni.

La maggior parte degli utenti di Twitch Italia, ovvero l'87%, dispone di un account Instagram, mentre il 38,3% ha un profilo Facebook. I videogiochi più popolari sono Call of Duty, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 e GTA V. Tra i programmi TV preferiti dell'audience italiana della piattaforma di proprietà di Amazon troviamo invece "Fairy Tail", "Dragon Ball Z" e "I Simpson". C'è inoltre anche un certo interesse verso piattaforme come Steam e Deezer, nonché verso brand come Monster Energy, Red Bull e Patagonia.

Per quel che riguarda, invece, le città italiane che guardano di più Twitch, Milano guida la "classifica", seguita da Roma e Napoli. Insomma, l'Osservatorio Italiano Esports ha cercato di ricostruire il "profilo" di chi utilizza la piattaforma di proprietà di Amazon in Italia e questo è il risultato.