Chi fa vedere Celtic - Lazio di Champions League in TV e streaming?

Parallelamente a Borussia Dortmund - Milan di Champions League, stasera in Champions League è impegnata anche la Lazio di Maurizio Sarri, che fa visita al Celtic in una sfida già decisiva per il prosieguo della campagna europea della squadra della capitale.

Per la Lazio si tratta anche di un’occasione per riscattare un inizio di stagione non certo entusiasmante: in Serie A la squadra della Capitale ha ottenuto appena 7 punti nelle prime 7 giornate, mentre il Celtic dal suo canto nelle prime sette partite ha ottenuto sei vittorie ed un pari ed è una delle poche squadre d’Europa ancora imbattute.

La partita sarà trasmessa in esclusiva pay: gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno seguirla su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Sky Go, su Now con il Ticket Sport e su Mediaset Infinity+ pagando l’abbonamento ad esso collegato. La telecronaca su Sky è affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Su Mediaset Infinity+ invece a commentare il match ci saranno Massimo Callegari ed Andrea Agostinelli.

Probabili formazioni Celtic - Lazio

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.