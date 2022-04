Chi vende più cellulari tra Samsung, Apple e Xiaomi? I più recenti dati Canalys

Dopo aver appreso l'incredibile fatturato Xiaomi del 2021, a dominare il mercato degli smartphone sono ormai tre brand di assoluto spessore: Samsung, Apple e Xiaomi. Ma chi è che vende più device in assoluto?

Un recente rapporto di Canalys ha messo in luce una situazione non troppo distante dai risultati dello scorso anno. Andando a confrontare i risultati del Q1 2022 con quelli del primo trimestre del 2021, infatti, il primato continua a essere saldamente in mano a Samsung. Il colosso sudcoreano ha oltretutto rafforzato la sua presenza, passando negli ultimi dodici mesi dal 22 al 24% di share.

Al secondo posto troviamo sempre l'intramontabile Apple, passata anche lei dai 15 al 18% nelmercato globale. Sul gradino più basso del podio, poi, troviamo Xiaomi, in lieve flessione, dal 14 al 13% complessivo.

Meritatissimo quarto posto per OPPO, reduce da un'annata eccezionale con dispositivi come la serie Find X3 e ora di nuovo in ballo grazie alla nuova generazione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di OPPO Find X5 Pro. Anche la sua posizione è leggermente contratta, passando dall'11% al 10% nello stesso trimestre anno per anno.

Infine, al quinto posto troviamo vivo, un brand giovane e fortemente propositivo, che sta riscuotendo un discreto successo anche dalle nostre parti. La sua quota, attualmente, è dell'8%, in calo rispetto al 10% del Q1 2021.