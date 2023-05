Ma a chi venne l'idea di disegnare il cuore in quel modo?

Avete presente il cuore stilizzato? Quello che rimanda al significato di amore (e non di organo)? Ebbene, oggi quel disegno è conosciuto in tutto il mondo, ma a chi venne l’idea di rappresentare l’affetto con quel semplice simbolo? Mettetevi comodi, oggi scoprirete le origini della raffigurazione del cuore!

Badate bene, foglie messe vicino in modo specifico e disegnini che rimandano alla famosa forma del cuore ce ne sono sempre stati. Siffatta forma geometrica era molto popolare nei monumenti e nei testi epigrafici dell’antichità; tuttavia, solo a XIV secolo inoltrato si è iniziato ad associarla all’amore.

Per l’esattezza, la prima rappresentazione del simbolo in chiave romantica compare nel 1250, in una miniatura che decora una “S” maiuscola in un manoscritto francese, il Roman de la poire”. In questa raffigurazione, un amante offre il suo cuore a una damigella. All’epoca, non si aveva una concezione anatomica del cuore come la abbiamo noi oggi, ma quel che era certo è che esso aveva le dimensioni di una pigna; non a caso, il cuore della raffigurazione ricorda molto quest’ultima.

Nei secoli a venire, diviene molto popolare il rappresentare l’offerta metaforica del proprio cuore a chi si ama. Ad esempio, un certo Giotto, in uno dei suoi dipinti nella Cappella degli Scrovegni a Padova, mostra un’allegoria della Carità che consegna il suo cuore a Gesù Cristo. Ancora una volta, il cuore è raffigurato a forma di pigna. Come si può immaginare, l’impiego di questo simbolismo da parte di Giotto ebbe grande impatto sui pittori a venire; non a caso, il tema della Carità che offre il cuore al figlio di Dio è ricorrente in Ambrogio Lorenzetti, Andrea Pisano e Taddeo Gaddi.

Tuttavia, la “pigna” subisce dei cambiamenti nel corso del tempo: vi è un’ammaccatura alla base e diviene popolare nel XIV secolo sotto nuove vesti. La prima comparsa che conosciamo del “nuovo cuore” è nelle miniature del manoscritto italiano “Documenti d’amore”, di Francesco Barberino.