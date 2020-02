Chi è stato il vero architetto a capo della costruzione del Taj Mahal?

Il Taj Mahal, famoso mausoleo indiano, si trova ad Agra e venne costruito nel 1632 in memoria dell'amatissima moglie, Mumtāz Mahal, dell'imperatore, morta durante il parto del loro quattordicesimo figlio. Vi sono molti dubbi su chi sia stato il vero architetto della costruzione, oggi, patrimonio dell'UNESCO.

L'imperatore, Shah Jahan, si occupò personalmente della progettazione e costruzione del palazzo, voleva essere partecipe di tutti gli aspetti della costruzione dell'edificio. Non tutti sanno che effettivamente, Jahan, era molto interessato all'architettura ma gli storici hanno sottolineato più volte che non poteva, tecnicamente, occuparsi in prima persona della costruzione, infatti c'era un team di professionisti che diede vita al maestoso Taj Mahal.

Il motivo per cui ancora oggi non si sa, e forse mai si saprà, chi ha costruito ed ideato il Taj Mahal rendendolo una delle più incredibili testimonianze dello stile architettonico moghul (un pastone di influenze persiane, indiane e islamiche) è legato al fatto che l'imperatore era principalmente interessato a promuovere l'edificio come sua eredità imperiale e come testimonianza del suo immenso amore per la moglie persa.

Lo stile Moghul fu sviluppato tra il XVI e il XVII dalla dinastia imperiale indiana che ha dato nome alla corrente artistica, i Moghul governarono su quasi tutta l'Asia meridionale. Ufficialmente vi erano solo 37 architetti capaci di costruire qualcosa come il Taj Mahal, dunque il ruolo dell'imperatore potrebbe essere ridotto ad un semplice "direttore artistico".

Il capo architetto, con molta probabilità, fu Ustad Ahmad, colui che costruì anche il bellissimo Forte Rosso di Delhi. Grazie allo studio di ogni dettaglio dell'edificio gli storici sono arrivati ad altri nomi ma non vi sono documenti ufficiali che lo confermino, se non somiglianze tra le realizzazioni antecedenti e sucessive.

Potrebbe essere interessante conoscere il nome dell'architetto che effettivamente progettò il Taj Mahal ma aldilà di questo alla sua costruzione lavorarono più di 20mila uomini indiani, mentre l'Europa, la Persia e l'impero ottomano inviarono mille elefanti per fare eseguire loro i lavori in cui l'uomo era impossibilitato.

Possiamo dunque dire che il risultato è venuto fuori grazie a tantissime persone (e animali), tutti essenziali al fine di completare il maestoso mausoleo.