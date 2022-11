Chi vincerà i mondiali del Qatar 2022? Un'IA ha la risposta

Se non avete già fatto previsioni su chi vincerà, non preoccupatevi, un'intelligenza artificiale potrebbe spoilerarvi come andranno a finire i mondiali di quest'anno. Un modello IA dell'Istituto Alan Turing ha previsto il risultato dei controversi mondiali del Qatar 2022.

Per fare questa previsione, è stato necessario raccogliere una grande quantità di dati. I ricercatori hanno usato i dati compilati da un utente di GitHub che mostravano tutti i risultati e le statistiche di ogni partita internazionale dal 1872.

Il team dell'Istituto Alan Turing ha inizialmente testato l'algoritmo per prevedere il risultato di partite già giocate. "Dopo aver sperimentato con il successo del nostro modello nel prevedere i risultati della Coppa del Mondo 2014 e 2018, abbiamo deciso di utilizzare tutti i risultati internazionali a partire dai mondiali 2002." Ha spiegato il team.

Applicando questo metodo ed eseguendo 100.000 simulazioni, hanno trovato il più probabile vincitore di questi mondiali. Secondo i ricercatori, "Il Brasile è uno dei favoriti, con una possibilità di vittoria del 25%, mentre anche il Belgio e l'Argentina hanno elevate possibilità."

L'analisi vede il Brasile come la squadra più probabile alla vittoria, Belgio in seconda posizione, seguita da Argentina, Francia e Inghilterra. Dopo di loro troviamo la Spagna, seguita dai Paesi Bassi, Danimarca, Portogallo e Croazia.

Il team di ricercatori conclude affermando che ci sono una serie di fattori che non sono stati inseriti nel modello, tra cui le condizioni metereologiche e le eccezionali performance dei giocatori individuali. Senza contare, ovviamente, i tiri di rigore.

Non ci resta dunque che aspettare per sapere se l'intelligenza artificiale è riuscita ad indovinare il risultato, nel frattempo possiamo scoprire l'attendibilità di un'IA a cui è stato chiesto come finisce God of War Ragnarok.