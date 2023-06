Chi vincerebbe il match tra Elon Musk e Mark Zuckerberg? Le previsioni degli esperti

Del match tra Elon Musk e Mark Zuckerberg ha parlato anche il boss dell’UFC, che l’ha paragonato per importanza a quello tra Mayweather e McGregor, addirittura sottolineando che potrebbe superarlo. Ma chi vincerebbe tra i due?

Un’analisi è arrivata da Nutrasmart, che analizzando le abitudini alimentari e gli allenamenti dei due CEO della Silicon Valley ha cercato di prevedere l’andamento del match.

Dallo studio è emerso che Mark Zuckerberg, con un’altezza di 171 cm ed un peso di circa 70 chilogrammi, ha dimostrato una notevole abilità nelle arti marziali miste. Proprio di recente abbiamo parlato delle medaglie ottenute da Zuckerberg ad un torneo di jiu-itsu. Tuttavia, di recente ha anche completato con successo la Murph Challenge che prevede una corsa di un miglio seguita da 100 pull up, 200 flessioni e 300 squat, seguita da una seconda corsa di un miglio con una zavorra di 9Kg.

Il CEO di Meta segue un regime alimentare che si avvicina sempre più a quello vegetariano, con una predilezione per il pollo alla griglia grazie all’elevato contenuto proteico.

Elon Musk invece ha una statura diversa ed è alto circa 180 cm e pesa 81 chilogrammi. La struttura quindi è differente.

Il CEO di SpaceX e Tesla e proprietario di Twitter in alcune interviste ha spiegato che con l’avanzare con l’età diventa sempre più difficile restare in forma, sebbene abbia un personal trainer. Tuttavia, ha anche ammesso che non riesce ad allenarsi con regolarità e preferisce il sollevamento pesi da solo.

Il sudafricano ha mostrato interessi per varie discipline: dal taikwondo al karate, passando per il judi ed il brasilian jiu jitsu. A livello alimentare, ha confessato che inizia la giornata con polpo, una ciotola di gelato, otto biscotti di avena ed una ciambella.

Sulla base di queste indicazioni, gli esperti di Nutrasmart hanno affermato che Zuckerberg potrebbe avere un vantaggio a livello di agilità e resistenza grazie alla sua corporatura snella ed il fisico allenato, oltre che alla dieta ricca di proteine che contribuisce ad aumentare le performance nelle MMA.

Musk dalla sua ha una maggiore forza e potenza, ma la mancanza di un allenamento regolare rappresenta per lui un punto debole.

Nutrasmart osserva che però che l’esito di un incontro dell’ottagono è legato a vari fattori: dall’abilità tecnica alla tattica, passando alla determinazione dei combattimenti. In attesa di scoprire i dettagli reali dell’incontro, quindi, è difficile capire chi potrebbe avere la meglio tra i due.