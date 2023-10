Chi ha vinto il Premio Nobel per la Chimica 2023?

Continua il nostro approfondimento sui vincitori dei Premi Nobel 2023. Dopo avervi raccontato dell'incredibile lavoro svolto dagli scienziati che si sono aggiudicati l'ambizioso riconoscimento per la Medicina, scopriamo ora chi sono e cosa hanno fatto coloro che, proprio oggi mercoledì 4 ottobre, hanno ottenuto il Nobel per la Chimica.

Moungi Bawendi, del MIT, Louis Brus, della Columbia University, e Alexei Ekimov, della Nanocrystals Technology Inc, sono i 3 scienziati statunitensi scelti come vincitori dal Comitato Nobel. Per il loro lavoro sui punti quantici, minuscole particelle di appena pochi atomi di diametro che possono rilasciare luce colorata molto luminosa e le cui applicazioni "quotidiane" includono sia l'elettronica che l'imaging medico.

Secondo quanto affermato dalla stessa Accademia reale svedese delle scienze, che ha annunciato il premio nella sede di Stoccolma: "Le particelle scoperte hanno proprietà davvero uniche e diffondono la loro luce dagli schermi televisivi alle lampade a LED. Inoltre, catalizzano le reazioni chimiche ed hanno la capacità di illuminare il tessuto tumorale durante l'intervento di un chirurgo".

Questi punti quantici sono nanoparticelle che si colorano di blu, rosso o verde quando illuminate o esposte alla luce. Le diverse tonalità emesse dipendono dalla dimensione delle particelle, con quelle più grandi che brillano di rosso, mentre i punti più piccoli brillano di blu. Tale cambiamento di colore è dovuto al modo in cui gli elettroni agiscono diversamente in spazi più o meno ristretti.

Pensate che i fisici avevano previsto queste proprietà di cambiamento di colore già negli anni ’30 del 1900, ma la creazione di punti quantici controllati e di specifiche dimensioni non fu possibile se non dopo ben cinquant’anni.

Ekimov, di 78 anni, e Brus, di 80 anni, sono i veri pionieri di questa incredibile tecnologia, mentre Bawendi, un "giovanotto" di 62 anni, è stato inserito nel Premio per aver rivoluzionato la produzione dei punti quantici "con la creazione di particelle quasi perfette, una qualità necessaria per essere utilizzati in applicazioni concrete", secondo quanto affermato dall'Accademia.

Rimanendo in tema, nell'attesa dell'annuncio dei premi in letteratura, pace ed economia, vi lasciamo ai nostri due articoli sui vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2023 e del Premio Nobel per la Fisica 2023.