Chi ha vinto il Premio Nobel per l'Economia 2023?

La stagione 2023 della Cerimonia di consegna dei Premi Nobel è giunta al termine, ed a concludere la prestigiosa rassegna mondiale è stato il Nobel per l'Economia, consegnato alla Prof.ssa Claudia Goldin, economista dell'Università di Harvard, che con la sua ricerca ha contribuito a comprendere il ruolo delle donne nel mercato del lavoro.

La Goldin, dopo aver appreso la notizia, ha affermato: "Il Nobel è un premio molto importante, non solo per me, ma per tante persone che lavorano in questo campo e che stanno cercando di capire perché ci sono così tanti cambiamenti ed ancora grandi differenze".

Studiando la storia delle donne nella forza lavoro degli Stati Uniti, la Prof.ssa Goldin ha dimostrato i fattori che hanno storicamente influenzato, ed in alcuni casi influenzano ancora, la domanda ed offerta di forza lavoro femminile.

Secondo quanto affermato dalla stessa giuria del Premio: "La 77enne docente di Harvard, che è la terza donna a ricevere il prestigioso Premio per l'economia, ha obiettivamente migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile".

Il comitato dei Nobel ha anche sottolineato come, a livello globale, seppur il 50% delle donne partecipi al mercato del lavoro rispetto all’80% degli uomini, continuino a guadagnare meno e ad avere meno probabilità di raggiungere la vetta della carriera.

Inoltre, se consideriamo che il premio Nobel per l’Economia ha il minor numero di donne vincitrici, con solo altre due da quando è stato assegnato per la prima volta nel 1969 (Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo nel 2019), il lavoro della Goldin acquisisce ancora maggior valore e spunti di riflessione.

Randi Hjalmarsson, uno dei membri del comitato Nobel, ha sottolineato come: "Sebbene la Prof.ssa Goldin non avesse studiato politica, il suo lavoro ha fornito una fondazione sottostante con diverse implicazioni politiche in tutto il mondo, dimostrando inoltre come le cause del divario di genere mutino nel tempo".

