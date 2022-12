Chi di voi vorrebbe fare questo lavoro per tutta la vita?

Amate i panda? Vi piacerebbe abbracciarli? Bene, avete appena scoperto quale potrebbe essere il lavoro dei vostri sogni. Dalla Cina si è pagati profumatamente per far ciò. Vediamo cosa si sono inventati nell'altra parte del mondo.

Considerando che un tempo i panda vivevano anche in Europa, sarebbe stato sicuramente più semplice per molti di voi svolgere tale lavoro, ma pazienza, vi toccherà prendere un aereo. È da giorni infatti che sul web circolano diversi video su una signora letteralmente circondata dall'affetto di dolcissimi cuccioli di panda (potete visionare le immagini direttamente nella fonte). La cosa ancora più straordinaria? Viene addirittura retribuita per farlo.

Il The Giant Panda Protection and Research Centre di Chengdu in Cina, è infatti alla ricerca di custodi professionali di panda, ovvero di persone che avrebbero il compito non solo di fare compagnia, ma anche di coccolare questi fantastici animali. Ma in cosa consiste nello specifico?

Con un contratto di 365 giorni si possono arrivare a guadagnare ben 32.000 dollari (circa 30.000 euro), cifra che di sicuro farà storcere il naso a chi passa le intere giornate a lavorare facendo i conti col capo e con lo stress quotidiano. Gli unici requisiti? Aver almeno più di 22 anni e possedere delle conoscenze basilari sul mondo dei panda.

"Il vostro lavoro ha una sola missione: trascorrere 365 giorni con i panda e condividere con loro gioie e dolori. C’è bisogno di perseveranza per farlo" queste sono le parole dell'annuncio di lavoro pubblicato dal centro cinese.

Ovviamente, sappiamo anche che non deve essere alquanto facile tenere a bada e sotto controllo decine di panda contemporaneamente, tuttavia, per gli amanti dei pelosi panda che mangiano solo bambù, non sarà di certo un problema.