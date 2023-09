Chi vuole un tatuaggio interamente d'oro sulle proprie cellule?

Come monitorare la propria salute nel futuro? Semplice, con dei tatuaggi d'oro che sono stati realizzati su singole cellule viventi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Questa volta non parliamo dell’uovo d’oro trovato sul fondo dell’oceano, ma di un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nano Letters dai ricercatori della prestigiosa Johns Hopkins University negli Stati Uniti, che ha scoperto un nuovo utilizzo di peculiari "tatuaggi d'oro". Con delle dimensioni pari a pochi milionesimi di millimetro, vengono realizzati direttamente su alcune cellule risultando ottimali per la diagnosi e il monitoraggio costante di diverse patologie.

Nello specifico parliamo di veri e propri sensori ricoperti interamente di oro (che risulta essere perfettamente tollerato dal nostro organismo), che il team di ricercatori è riuscito a realizzare attraverso una tecnica del tutto innovativa basata sulla litografia. In un primo momento infatti, i tatuaggi sono stati stampati in oro su una piccola tavoletta di silicio.

In una seconda fase, sono invece stati trattati con una recente colla molecolare per essere trasferiti su cellule vive utilizzando una speciale pellicola di idrogel. Tutto questo ha fatto in modo che i tatuaggi rimanessero attaccati alle cellule per ben 16 ore consecutive senza danneggiarle minimamente.

Come afferma il dott. David Gracias bioingegnere e principale autore dello studio stesso: "l'obiettivo è quello di avere in futuro dei sensori per controllare da remoto e monitorare in tempo reale le condizioni delle singole cellule e dell'ambiente che le circonda. Se avessimo tecnologie per monitorare la salute di singole cellule, potremmo forse diagnosticare e curare le malattie molto prima e non aspettare che l'intero organo venga danneggiato".

Dopo aver visto dunque il tatuaggio per monitorare la pressione, ancora una volta l’ingegneria biomedica ci dimostra quanto sia importante una continua e costante ricerca in tale ambito.