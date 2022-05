Chi ha avuto il watch time più elevato su Twitch Italia nel 2021? L'incredibile numero

Dopo essere entrati nel dettaglio del funzionamento dell'Hype Train di Twitch, torniamo ad approfondire la piattaforma di proprietà di Amazon. Questa volta ci concentriamo su una statistica specifica, ovvero il watch time.

Ebbene, stando ai dati derivanti da un tool esterno a Twitch, il canale che più di tutti ha mantenuto incollati allo schermo gli spettatori nel corso del 2021 è quello di LyonWGFLive. Infatti, quest'ultimo ha fatto registrare un watch time di ben 21.255.177 ore nel corso dell'anno preso in considerazione. Si tratta di un numero impressionante, che tra l'altro non è l'unico a risultare elevato in Italia.

Infatti, al secondo posto per quel che riguarda gli streamer nostrani c'è ZanoXVII, il cui canale è arrivato, sempre nel corso del 2021, a 19.760.492 ore. Al terzo posto fa invece capolino POW3Rtv, che si è "fermato" a 14.129.707 ore. Seguono inoltre Tumblurr e Moonryde, rispettivamente al quarto e quinto posto con 13.791.396 ore e 12.797.881 ore. Insomma, i canali Twitch che fanno registrare numeri importanti ci sono eccome in Italia.

Per il resto, ricordiamo che su queste pagine abbiamo già approfondito chi è lo streamer di Twitch con più follower (nel 2022), così come i dati ufficiali di Twitch Italia per il 2021. Insomma, approfondire quanto sta accadendo sulla nota piattaforma viola risulta interessante, considerando anche il numero di ore per cui gli appassionati hanno guardato i propri streamer preferiti nel 2021.